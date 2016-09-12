Loading...

Uomini E Donne Prima Puntata 12 Settembre 2016, Gemma Show, Marco Balla Con Gemma, Dario Con Valentina

12/09/2016

Settembre 2016. Nonostante sia passato un anno dall'attrazione fatale tra Gemma e Giorgio, certe cose non passano mai. Gemma, elegante, abbronzatissima e chic, torna in studio e viene subito presa di mira dalle ironie di Tina sulla sua pesantezza e sul suo amore cieco nei confronti dei fiorentino che, diciamocelo, non l'ha mai calcolata più di tanto. Parte il video che ricorda la famosa lettera che Gemma non avrebbe mai dovuto dare a Giorgio e Tina improvvisa un siparietto per sbeffeggiarla, inviando la sua lettera segreta a Gianni e simulando i piagnistei dell'invaghita Gemma. Gemma risponde alle beffe colorite di Tina con aplomb. Poi, circondato da petali rossi, entra Giorgio che, dapprima si complimenta con Tina e poi nota Gemma. I gesti fra i due sono comunque complici e tra sorrisi furbetti si consuma un chiarimento pacato. Giorgio avrebbe voluto le scuse per il comportamento eccessivo di Gemma di settembre. La sua ex donna lo interrompe sostenendo di aver fatto molto di più avendogli confessato i suoi sentimenti più intimi. Giorgio ha ammesso di aver sempre rispettato Gemma e di aver parlato bene di lei per tutta l'estate e la sua ex fiamma ha risposto:
"Ho solo espresso il mio malessere dopo la lettera. Ho avuto coraggio nell'aprirmi a te!".
Tina, annoiata dai soliti discorsi di un anno fa, si alza di scatto e finge di uscire dallo studio: "Ci hai ammorbato, Gemma!", le urla. Poi, con fare esuberante, si rivolge alla Over asserendo:
"In che lingua deve dirti che non ti vuole più?".
Gemma mantiene un comportamento pacato e finge di non provare più interesse per Giorgio. Gli occhi poi però la tradiscono quando si parla dei più bei momenti trascorsi assieme ed i due ricordano quelli legati alle famose more. Sarà davvero tutto chiuso tra Gemma e Giorgio? Se Gemma sia ancora sulla piazza o meno può solo dircelo la rinnovata situazione con Marco, un nuovo corteggiatore. Marco si presenta come una persona semplice, che fa volontariato e per scelta non lavora più. Decide di ballare proprio con Gemma, con cui condivide l'amore per il mare. L'altro corteggiatore, invece, si chiama Dario. Ha 37 anni e l'aria da farfallone. Ammette di aver avuto molte storie mordi e fuggi. Gli piace cucinare per le sue donne. Decide di ballare con Valentina. Come sarà Gemma in questa nuova edizione di Uomini e Donne? Troverà finalmente l'uomo della sua vita ed uscirà dal programma oppure cadrà di nuovo nell'ammaliante trappola di Giorgio?  
