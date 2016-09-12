Uomini E Donne Prima Puntata 12 Settembre 2016, Gemma Show, Marco Balla Con Gemma, Dario Con Valentina
di Redazione
12/09/2016
"Ho solo espresso il mio malessere dopo la lettera. Ho avuto coraggio nell'aprirmi a te!".Tina, annoiata dai soliti discorsi di un anno fa, si alza di scatto e finge di uscire dallo studio: "Ci hai ammorbato, Gemma!", le urla. Poi, con fare esuberante, si rivolge alla Over asserendo:
"In che lingua deve dirti che non ti vuole più?".Gemma mantiene un comportamento pacato e finge di non provare più interesse per Giorgio. Gli occhi poi però la tradiscono quando si parla dei più bei momenti trascorsi assieme ed i due ricordano quelli legati alle famose more. Sarà davvero tutto chiuso tra Gemma e Giorgio? Se Gemma sia ancora sulla piazza o meno può solo dircelo la rinnovata situazione con Marco, un nuovo corteggiatore. Marco si presenta come una persona semplice, che fa volontariato e per scelta non lavora più. Decide di ballare proprio con Gemma, con cui condivide l'amore per il mare. L'altro corteggiatore, invece, si chiama Dario. Ha 37 anni e l'aria da farfallone. Ammette di aver avuto molte storie mordi e fuggi. Gli piace cucinare per le sue donne. Decide di ballare con Valentina. Come sarà Gemma in questa nuova edizione di Uomini e Donne? Troverà finalmente l'uomo della sua vita ed uscirà dal programma oppure cadrà di nuovo nell'ammaliante trappola di Giorgio?
Articolo Precedente
Madonna Che Piange Sangue 2016: I Segreti Della Madonnina Di Trevignano
Articolo Successivo
Uomini e Donne: Oscar ed Eleonora, rivelazioni sorprendenti
Redazione
Articoli Correlati
Come organizzare un barbecue in giardino
16/05/2024
Come arredare il bagno moderno
13/06/2023