Uomini e Donne: Oscar ed Eleonora, rivelazioni sorprendenti

di Redazione 10/09/2016

Tra gli ospiti speciali nell’ultima registrazione del Trono Classico c’erano anche Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini che hanno passato la loro prima estate come coppia. L’ex tronista e la sua scelta, come confermano le news di UeD, sono sempre più innamorati anche se come hanno raccontato entrambi la convivenza non va sempre come avevano sognato. Dopo aver conosciuto le rispettive famiglie, infatti, Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini hanno deciso di andare a convivere a Firenze, città natale del’ex corteggiatrice. Una scelta che entrambi dicono di aver fatto con la testa e con il cuore, anche se non tutto fino ad oggi è andato come avrebbero sperato: colpa delle regole che Eleonora ha dettato all’ex tronista (e anche al suo cane) e che non sempre vengono rispettate. Così capita anche che i due ragazzi abbiano discussioni violente che sfociano in lanci di piatti e forchette, anche se alla fine trionfa sempre l’amore e nessuno si è ancora pentito di vivere sotto lo stesso tetto. Ma Eleonora, secondo le anticipazioni tv di Uomini e Donne, ha dovuto anche affrontare le critiche di una spettatrice che l’ha accusata di non aver rivelato durante i mesi della sua partecipazione come corteggiatrice che la gelateria dove lavorava era di famiglia. Vero, ma lei ha sempre fatto la dipendente ed è orgogliosa di essersi saputa mantenere.

