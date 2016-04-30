Vanessa Incontrada vittima incidente stradale: auto distrutta

Vanessa Incontrada è rimasta coinvolta in un brutto incidente stradale, oggi pomeriggio, in Toscana, ma fortunatamente non ha riportato ferite

La showgirl e attrice spagnola viaggiava verso Roma a bordo della sua auto quando, all'improvviso, è stata tamponata da una Hyundai bianca. E' successo sulla via Aurelia, tra Braccagni e Orbetello. Quell'auto non ha tamponato solo la vettura della Incontrada ma anche altre, visto che ha continuato la sua folle corsa per altri 40 km. A bordo dell'auto pirata c'era un uomo sotto choc, subito trasportato all'ospedale di Orbetello, dove i medici stanno valutando le sue condizioni fisiche e psicologiche. La vettura della Incontrada ha riportato seri danni ma lei è sana e salva e domani sarà ospite nel salotto di Giletti. La soubrette spagnola ha volutotutti i suoi fan con il seguente tweet, postato alle 15.28:Solo tanta paura per Vanessa Incontrada che, per fortuna, è rimasta incolume. La showgirl, lo ricordiamo, vive a Follonica e dedica gran parte del suo tempo alla famiglia, nonostante gli innumerevoli impegni professionali. A breve Vanessa tornerà sul piccolo schermo con, serie tv in cui interpreta Lisa, una donna rimasta vedova presto che deve mantenere due figli tra mille difficoltà, in primis quelle economiche. La Incontrada ha parlato di Lisa a Roma, nel corso della presentazione di "Non dirlo al mio capo":Vanessa si ritiene una donna che, negli ultimi anni, è diventata molto paziente. Riguardo alla pazienza, la showgirl iberica ha detto:Isal è tutto per Vanessa, donna straordinaria in primis, e poi grande conduttrice e attrice. La showgirl, classe 1978, non se la sente ancora di avere un altro figlio. L'idea di unala spaventa. A Vanity Fair, tempo fa, la Incontrada aveva confessato il motivo per cui teme una seconda gravidanza:Insomma, Vanessa Incontrada teme di restare nuovamente incinta perché, inevitabilmente, arriverebbero puntuali le critiche sulla sua forma fisica.