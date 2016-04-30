Vanessa Incontrada vittima incidente stradale: auto distrutta
di Redazione
30/04/2016
Vanessa Incontrada è rimasta coinvolta in un brutto incidente stradale, oggi pomeriggio, in Toscana, ma fortunatamente non ha riportato feriteLa showgirl e attrice spagnola viaggiava verso Roma a bordo della sua auto quando, all'improvviso, è stata tamponata da una Hyundai bianca. E' successo sulla via Aurelia, tra Braccagni e Orbetello. Quell'auto non ha tamponato solo la vettura della Incontrada ma anche altre, visto che ha continuato la sua folle corsa per altri 40 km. A bordo dell'auto pirata c'era un uomo sotto choc, subito trasportato all'ospedale di Orbetello, dove i medici stanno valutando le sue condizioni fisiche e psicologiche. La vettura della Incontrada ha riportato seri danni ma lei è sana e salva e domani sarà ospite nel salotto di Giletti. La soubrette spagnola ha voluto tranquillizzare tutti i suoi fan con il seguente tweet, postato alle 15.28:
"Ciao a tutti, ci vediamo domani @RaiUno @ArenaGiletti... io sto bene, nulla di grave, grazie per i vostri messaggi.. Besitos Amigos".Solo tanta paura per Vanessa Incontrada che, per fortuna, è rimasta incolume. La showgirl, lo ricordiamo, vive a Follonica e dedica gran parte del suo tempo alla famiglia, nonostante gli innumerevoli impegni professionali. A breve Vanessa tornerà sul piccolo schermo con "Non dirlo al mio capo", serie tv in cui interpreta Lisa, una donna rimasta vedova presto che deve mantenere due figli tra mille difficoltà, in primis quelle economiche. La Incontrada ha parlato di Lisa a Roma, nel corso della presentazione di "Non dirlo al mio capo":
"Una donna che deve gestire contemporaneamente mille cose, e che con la sua purezza tira fuori l'umanità da tutti. Per questo rappresenta una sorta di supereroe. Io sono cresciuta in una famiglia molto matriarcale, le donne forti sono nel mio Dna. Sono stata abituata ad avere intorno donne che, rimaste sole, sapevano fare tutto".Vanessa si ritiene una donna che, negli ultimi anni, è diventata molto paziente. Riguardo alla pazienza, la showgirl iberica ha detto:
"E' una dote che ho imparato da quando nel 2008 è nato mio figlio Isal. Conciliare vita e carriera non è sempre facile, ma con il tempo tutto diventa naturale e ti regala cose bellissime".Isal è tutto per Vanessa, donna straordinaria in primis, e poi grande conduttrice e attrice. La showgirl, classe 1978, non se la sente ancora di avere un altro figlio. L'idea di una seconda gravidanza la spaventa. A Vanity Fair, tempo fa, la Incontrada aveva confessato il motivo per cui teme una seconda gravidanza:
"Non solo il fatto di essere stata male fisicamente, ma anche quell'attenzione mediatica morbosa. Per me è stato molto doloroso. Il trauma è rimasto, e la malinconia. Perché mi hanno rovinato un momento speciale che sognavo da quando ero ragazza. Sa che non ho più nemmeno una foto di quando ero incinta? Le ho eliminate tutte. E poi mi è rimasto un tarlo: perché se la sono presa con me? Perché non succede alle mie colleghe? Sono l'unica ad essere ingrassata in gravidanza?".Insomma, Vanessa Incontrada teme di restare nuovamente incinta perché, inevitabilmente, arriverebbero puntuali le critiche sulla sua forma fisica.
