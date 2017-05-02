Home Gossip Marco Cartasegna news Uomini e Donne, il tronista a Pechino Express 6?

Marco Cartasegna è il sorvegliato speciale di tutti i protagonisti di Uomini e Donne per un motivo molto semplice: è vicino alla scelta e quindi a lasciare il posto al Trono Classico. Chi tra Federica Benincà e Giorgia Pisana sarà la favorita? Marco non si sbilancia, ma sicuramente le due corteggiatrici ora si vogliono giocare bene le loro carte non tralasciando nulla: entrambe hanno fatto gli auguri al milanese in occasione del suo compleanno con una dedica speciale. Ma la news è che l’imprenditore laureato alla Bocconi e la sua probabile consorte potrebbero non sparire del tutto dal piccolo schermo, in quanto potrebbero partecipare a Pechino Express 6 su Rai2. La registrazione della scelta di Marco Cartasegna è prevista mercoledì 3 maggio 2017: durante l’ultima registrazione del Trono Classico, Marco ha detto chiaramente che le due esterne saranno le sue ultime per prendere finalmente una decisione definitiva riguardo i suoi sentimenti e se una delle corteggiatrici tra Federica Benincà e Giorgia Pisana sia la probabile donna della sua vita. La velocità con la quale l’imprenditore milanese vuole lasciare Uomini e Donne è molto sospetta, tanto che sui social trapelano svariate news, tra cui l’essere stufo di essere messo sempre in secondo piano da Rosa Perrotta e Luca Onestini. Ma ora, si mormora che Marco con la sua metà siano attesi per Pechino Express 6 e non saranno i soli personaggi a provenire dall’ambiente di UeD. La sesta edizione di Pechino Express è in arrivo su Rai2: l’adventure game condotto da Costantino Della Gherardesca pare ci abbia preso gusto ad attingere da Uomini e Donne per formare il cast, visto che l’anno scorso tra i partecipanti c’era l’opinionista Tina Cipollari. Pare che quest’anno ci saranno degli ex protagonisti del Trono Classico: oltre a Francesco Arca, dapprima tronista e poi attore, pare che anche Marco Cartasegna potrebbe far parte del programma su Rai2 con la sua scelta. Sperando sia un grande sì.

