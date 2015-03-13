Vercelli, picchiano disabile in classe: insegnante inerte
di Redazione
13/03/2015
Episodio sconvolgente in una scuola di Varallo, in provincia di Vercelli. Una ragazzina disabile è stata insultata, presa a sputi e picchiata in classe, in presenza dell'insegnante. Ad indignare ancor di più è il fatto che il professore è rimasto inerte.
Le angherie sono state riprese e postate su WhatsApp e vari social network. I carabinieri hanno provveduto a rimuovere i contenuti scabrosi e denunciare i bulli. Vicenda agghiacciante che testimonia l'incoscienza, la maleducazione e l'inciviltà di molti giovani.
