Vercelli, picchiano disabile in classe: insegnante inerte

Episodio sconvolgente in una scuola di Varallo, in provincia di Vercelli. Una ragazzina disabile è stata insultata, presa a sputi e picchiata in classe, in presenza dell'insegnante. Ad indignare ancor di più è il fatto che il professore è rimasto inerte.

Le angherie sono state riprese e postate su WhatsApp e vari social network. I carabinieri hanno provveduto a rimuovere i contenuti scabrosi e denunciare i bulli. Vicenda agghiacciante che testimonia l'incoscienza, la maleducazione e l'inciviltà di molti giovani.