Madonna venne stuprata a New York ma non sporse denuncia

Redazione Avatar

di Redazione

13/03/2015

Madonna è una celebre popstar, ricca e famosa. All'inizio della sua carriera, però, ha dovuto 'mangiare molta polvere' e subire angherie. Nel corso di una recente intervista, la cantautrice ha rivelato che a 19 anni venne violentata a New York ma non trovò mai il coraggio di confessarlo a nessuno.

"Non vale la pena di denunciare la violenza sessuale è troppo umiliante", ha rivelato Madonna all'Howard Stern Show, aggiungendo poi: "Non volevo ritornarci su, sei già stata violata. Proprio non ne vale la pena...".

Redazione

Redazione

