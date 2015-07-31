Loading...

Goletta dei Laghi, un lago su due è inquinato: Sicilia maglia nera

31/07/2015

E' decisamente desolante il risultato di una recente indagine sulla qualità delle acque dei laghi italiani. Ebbene sì, un lago italiano su due è inquinato. Questo è il duro dato che emerge dalla Goletta dei Laghi, campagna nazionale di Legambiente per la tutela dei bacini lacustri italiani

    Il responsabile scientifico di Legambiente, Giorgio Zampetti, ha asserito: "Per il decimo anno consecutivo ci troviamo a sottolineare e denunciare con forza le carenze nel settore depurativo italiano e la presenza di scarichi abusivi e non trattati... rischiamo, infatti, di dover pagare   pesanti sanzioni per le procedure d'infrazione avviate per il mancato rispetto delle direttive europee". Legambiente ha sottolineato che le maggiori criticità sono presenti in Sicilia e in Calabria, sebbene anche i laghi della altre regioni italiane non se la passino bene.
