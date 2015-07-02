Loading...

Lapo Elkann svela segreto successo: "Ho sempre fame, ho sempre sete"

02/07/2015

E' uno dei manager più invidiati e fashion al mondo, nonché molto talentuoso. Parliamo di Lapo Elkann, nipote di Giovanni Agnelli. Qual è il segreto del successo di Lapo? Lo ha svelato proprio lui durante un'intervista a Grazia. "Ogni mattina mi alzo e immagino di non avere niente, di dover ripartire da zero. Altrimenti non sarei così competitivo... Il fatto è che non sono mai sazio di quello che mi offre la vita. Ho sempre fame, ho sempre sete. E questa bulimia esistenziale può sconcertare", ha confessato Lapo, aggiungendo che nella vita per essere vincenti bisogna "avere sempre una visione a lungo termine. Per farcela ci vogliono volontà, costanza e continuità". Elkann si sente più maturo e si è lasciato alle spalle già da un pezzo le bravate della gioventù: "Mi sento più maturo... il che mi permette di essere anche più concentrato sul lavoro e in ogni progetto". C'è chi si sveglia ogni mattina fingendo di non avere niente e chi si sveglia ogni mattina e non ha niente veramente. E' questa la differenza tra Lapo e i 'comuni mortali' che non hanno avuto la fortuna di avere un nonno come Giovanni Agnelli. Voi che ne pensate?
