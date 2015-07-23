Home Scienza e tecnologia Windows 10, Microsoft regala sfondi agli Insider

di Redazione 23/07/2015

Tra qualche giorno Microsoft lancerà Windows 10 per pc, sistema operativo che è stato creato grazie all'utile apporto degli iscritti al programma Windows Insider, sia programmatori che power user Windows 10 è stato perfezionato continuamente proprio grazie ai feedback e ai consigli inviati dagli iscritti a Windows Insider. Gabriel Aul si è congratulato con tutti gli Insider, donando loro fantastici sfondi da poter usare su ogni device Windows. Gli sfondi regalati agli Insider raffigurano, ad esempio, gatti ninja oppure un T-Rex e una balena. Gabriel Aul ha anche annunciato una sorpresa riguardante l'universo Skype. Cosa sarà? Spetterà a tutti gli utenti scoprirlo. Microsoft, dunque, non dimentica chi ha contribuito allo sviluppo di Windows 10, piattaforma di cui si sta parlando moltissimo da molto tempo, e di cui si parlerà molto nei prossimi mesi.

