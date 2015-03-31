Loading...

Sting e Paul Simon infiammano Forum di Assago, unica tappa italiana

di Redazione

31/03/2015

Sting e Paul Simon hanno incantato il pubblico presente al Forum di Assago (Milano) durante la tappa italiana della tournée mondiale. I fan di entrambi i cantautori sono andati in visibilio durante la performance live durata ben 2 ore, connotata da semplicità e tanto feeling col pubblico.

Il concerto è iniziato con "Brand New Day" di Sting e "The Boy in the Bubble" di Paul Simon; poi tanti brani celebri come "Englishman in New York", "Shape of my heart", "Me and Julio down by the schoolyard", "Still Crazy After All These Years", "That was you mother", "Message in a bottle". Un concerto indimenticabile.

