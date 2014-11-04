50 sfumature di grigio: niente scene di nudo frontale, Jamie Dornan lo conferma

L'attesissimo "50 sfumature di grigio", film scandaloso ispirato all'omonimo libro che è diventato un best seller, uscirà nella sale il prossimo 12 febbraio.

"Se si vuole arrivare ad un pubblico più vasto possibile, non puoi fare qualcosa di gratuito e brutto da vedere. Da contratto, non ci saranno scene di nudo frontale... Non potrò mai soddisfare i 100 milioni di lettori del libro, ma sarò fortunato se almeno la metà sarà felice di vedermi recitare nel ruolo di Christian Grey. So già che ci sono delle 'campagne di odio' nei miei confronti, ma voglio precisare che il film non è il libro". Lo ha detto l'attore irlandese Jamie Dornan, che in "50 sfumature di grigio" veste i panni del protagonista Christian Grey.