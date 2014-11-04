Loading...

Tom Cruise snobba stuntman in "Mission Impossible 5"

04/11/2014

A Tom Cruise, celebre attore americano, piace così tanto il suo mestiere che non si è mai fatto sostituire da uno stuntman in occasione di scene pericolose delle sue pellicole.

Cruise ha mostrato di avere un grande coraggio ancora una volta, sebbene non sia più un ragazzino. Sul web è stato diffuso un video che mostra l'ex top gun avvinghiato alla coda di un aereo che vola.

Pare che Tom stia girando le riprese del suo nuovo film, intitolato "Mission: Impossible 5", di cui non si conosce ancora la data di uscita nelle sale italiane.

