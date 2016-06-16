Home Cronaca Addio A Zia Yetta De "La Tata", Morta L'Attrice Ann Morgan, ad 87 anni

Addio A Zia Yetta De "La Tata", Morta L'Attrice Ann Morgan, ad 87 anni

di Redazione 16/06/2016

Un tumore si è portato via l'ironia ed il talento attoriale di Ann Morgan, conosciuta al grande pubblico italiano per il ruolo di Zia Yetta nella Sitcom di successo degli anni '90 "La Tata"; capelli cotonati, occhialini spessi e look improbabili. Zia Yetta entra subito nel cuore dei telespettatori e vi rimane, tanto che la notizia rincresce gli appassionati di serie tv che, più di ogni altro, avevano a cuore la figura di Zia Yetta. Ann Morgan era molto nota anche al pubblico americano, soprattutto per la sitcom "The Dyck Van Dycke Story". Recenti le sue apparizioni in serie contemporanee. Ann Morgan lascia le due figlie: l'attrice Hallie Todd e Nora Eckstein. Ci piace ricordarla in alcuni momenti esilaranti, sul set de "La Tata". Il pubblico le è riconoscente per le risate genuine che gli ha regalato. https://www.youtube.com/watch?v=f3Y1ycFh8ZI https://www.youtube.com/watch?v=IUb7lx32oPc https://www.youtube.com/watch?v=sGHD7MscN7U

