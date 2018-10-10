Home Home Alessandra Sgolastra Temptation Island Vip sta insieme a Andrea Cerioli?

di Redazione 10/10/2018

Ieri sera tutti i fan dei reality show erano davanti la tv ad attendere Alessandra Sgolastra Temptation Island Vip. La domanda è la seguente: sta insieme a Andrea Cerioli? Temptation Island Vip coppie Boom di ascolti per Temptation Island Vip. Un lungo mese dov'è successo davvero di tutto, basti pensare alle vicende legate a Valeria Marini che si è lasciata tentare da Ivan. Tra la soubrette e il ragazzo spagnolo c'è stato anche un bacio, ma Valeria Marina lascia il reality show da sola. "Allora io voglio uscire da Temptation tenendomi dentro tutto quello che ho vissuto. Voglio uscire sperando di incontrare l’amore senza Patrick". Sossio e Ursula lasciano Temptation Island Vip da single, ma il tutto non finisce qui. Le fan del reality che mette a dura prova i sentimenti si chiedono: ma Andrea Cerioli? Andrea Cerioli chi è? La vera e propria scoperta di Temptation Island Vip è stato Andrea Cerioli... Chi, al posto di Alessandra Sgolstra, non avrebbe avuto un minimo di dubbio davanti a tale tentatore? Cerioli è arrivato nel mondo della televisione prima come concorrente del Grande Fratello e poi come tronista a Uomini e Donne. A settembre, invece, abbiamo avuto modo di vederlo nei panni di tentatore conquistando così il pubblico femminile. Il ragazzo ha immediatamente detto ad Alessandra Sgolastra di nutrire un particolare interesse per lei, che sarebbe potuto continuare anche dopo il reality. Peccato che la ragazza invece abbia tentato il tutto e per tutto per restare con il fidanzato. "Non puoi sbagliare il nome e lo fai con la data" Il falò di confronto per Andrea Zenga e Alessandra Sgolastra è una lunga serie di accuse. Il figlio dell'allenatore l'accusa di non riconoscerla e non solo. Andrea Zenga ha perso la fiducia in lei nel momento in cui la ragazza ha parlato con il tentatore coprendo il microfono. Amicizia o no, Zenga decide di uscire solo dallo show. Alessandra Sgolastra fa al fidanzato gli auguri del compleanno. Questo però non ammorbidisce il cuore di Andrea Zenga: "Peccato che è stato ieri. Non puoi sbagliare il nome e lo fai con la data". Alessandra Sgolastra Temptation Island Vip si sarà consolata dunque con Andrea Cerioli?

