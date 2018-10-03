Home Home Andrea Cerioli tentatore dopo Temptation Island Vip è fidanzato?

di Redazione 03/10/2018

Dopo Andrew Del Corso a Temptation Island tradizionale, ecco che Andrea Cerioli tentatore Temptation Island Vip conquista il cuore delle fan del programma. In occasione della terza puntata abbiamo avuto modo di conoscere meglio Andrea Cerioli che comunque non è un volto sconosciuto al piccolo schermo. Chi è Andrea Cerioli? Come abbiamo accennato poc'anzi Andrea Cerioli non è un volto sconosciuto il piccolo schermo. L'attuale tentatore di Temptation Island Vip ha conquistato la notorietà grazie al percorso fatto all'interno del Grande Fratello durante il 2014. Poco dopo abbiamo avuto modo di vederlo nei panni di corteggiatore e successivamente in quello di tronista dove ha trovato l'amore con Valeria Rapisarda. La relazione dopo due anni finisce ed ecco che Cerioli diventa tentatore di Temptation Island Vip. Andrea Cerioli e Alessandra fidanzata di Andrea Zenga Fino a ieri sera una delle coppie meno popolari di Temptation Island Vip era quella formata da Alessandra fidanzata di Andrea Zenga. Il ragazzo, figlio del noto calciatore e allenatore Walter Zenga, sta venendo naufragare la sua relazione a causa del tentatore. In un primo momento Andrea Zenga si è subito mostrato a forte e sicuro al 100% del suo rapporto con la fidanzata, l'unica nota negativa era dipesa dal fatto che Alessandra non mi desse tutti gli spazi che lui desiderava. A questo va aggiunto il fatto che Andrea Zenga sarebbe propenso ad un'attività all'interno del mondo dello spettacolo, mentre Alessandra desidera una convivenza una vita normale. Temptation Island vip anticipazioni Le corse della terza puntata abbiamo avuto modo di vedere Andrea Cerioli e Alessandra diventare sempre più intimi. Un complimento fatto alla giovane dell'ex tronista e tentatore avrebbero abbattuto tutte le sue difese. Andrea Zenga in un primo momento è questa lenta sentire le lamentele che la ragazza fa circa il suo rapporto, dovendo vedere anche l'intimità di un rapporto nato con Andrea Cerioli che non ha problemi ad ammettere di avere un interesse nei confronti della giovane non me l'hanno il fatto che è dall'altra parte del Milazzo si trova il fidanzato. Le nuove Temptation Island Vip anticipazioni racconterebbero di un presunto tradimento ai danni di Zenga. Secondo alcuni rumors Infatti si parlerebbe di un Andrea Cerioli fidanzato dopo Temptation Island Vip, proprio con Alessandra Sgolastra... Sarà vero?

