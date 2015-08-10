Home Spettacoli Andy Garcia riceve Leopard Club Award a Locarno: "Sognavo di diventare stella del basket"

di Redazione 10/08/2015

Andy Garcia, celebre attore cubano, è arrivato a Locarno con la moglie e i 4 figli per ritirare il prestigioso Leopard Club Award alla carriera. Andy ha 59 anni ma ha ancora tanto fascino Nel corso della sua breve permanenza a Locarno, Garcia ha parlato un po' di sé e della sua carriera, sottolineando che non avrebbe mai pensato, quando era piccolo, di diventare attore: "Ho sempre amato il cinema. Nella sala buia entravo in contatto con una parte del mio subconscio, era un momento speciale. Gli eroi del mio tempo erano Steve McQueen, Sean Conney, James Coburn e Peter Sellers. All'epoca, però, ero molto più coinvolto dallo sport. Ho giocato a lungo a basket e pensavo che sarebbe diventato il mio mestiere". Garcia, dunque, pensava di diventare un grande giocatore di basket ma, a un certo punto, venne colpito dalla mononucleosi, patologia che lo tenne lontano dai campi di gioco per molto tempo. Fu proprio in quel momento che Andy si avvicinò al cinema, iscrivendosi a un corso di recitazione.

