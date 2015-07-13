Home Gossip Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio: relax e complicità a bordo piscina

Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio: relax e complicità a bordo piscina

di Redazione 13/07/2015

Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo, una delle coppie più paparazzate della musica italiana, sono stati immortalati insieme, ultimamente, a bordo della piscina della loro sontuosa abitazione. I dua appaiono rilassati e complici: altro che rottura!. Gigi indossa un normale paio di boxer da mare; Anna, invece, un due pezzi blu elettrico che mette in risalto le sue forme. I due si amano e, quando possono, trascorrono insieme i momenti di relax. In barba alle malelingue. Lo scorso marzo, nel corso di un'intervista al Corriere della Sera, Anna Tatangelo affermò: "Io e Gigi abbiamo anche scritto una canzone si intitola 'Lo so che finirà', in cui immaginavamo il giorno in cui ci saremmo lasciati. Quando uno è innamorato ha paura. Esistono i periodi in cui ti senti più distante". Gigi e Anna hanno deciso, dunque, di trascorrere insieme più tempo possibile di questa calda estate 2015; ovviamente in compagnia del figlioletto Andrea.

