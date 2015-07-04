Home Gossip Arisa loda traffico intestinale con selfie sul water

Arisa loda traffico intestinale con selfie sul water

di Redazione 04/07/2015

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Arisa, famosa cantante italiana, ha voluto stupire i suoi fan, e non solo con due selfie scattati in bagno, precisamente sul wc. L'artista, dunque, ha deciso di comportarsi come molte star d'oltreoceano, che sono solite farsi autoscatti nei luoghi più inconsueti. Molti, però, si stanno domandando perché Arisa si è voluta fare dei selfie proprio in tale luogo. Fatto sta che i due autoscatti sono stati molto visualizzati sul web. Perché scattarsi un selfie sul water? Arisa ha usato una metafora per dare una spiegazione. Quando una casa è sporca si deve pulire; quindi perché non encomiare il transito intestinale che purifica il corpo dagli scarti? La cantante ha rammentato, altresì, che ogni giorno è necessario trascorrere un po' di tempo sul water e concentrarsi per espellere le scorie dal nostro corpo. Se voleva provocare, coi due selfie, Arisa ci è riuscita benissimo. Molti, però, hanno pubblicato commenti al vetriolo che, forse, sarebbe meglio Arisa non leggesse. Da un lato, tante persone si sono offese invitando Arisa a non postare più autoscatti del genere; dall'altro diversi fan, i più spiritosi, hanno commentato sarcasticamente i due selfie. Insomma, gli autoscatti di Arisa sono stati 'sommersi' da commenti, più o meno pungenti. La cantante di "Sincerità" avrà probabilmente voluto emulare Melissa Panariello, che tempo fa posto su Instagram che la ritraeva sul wc, corredata dalla seguente dicitura "tanto la cacca la fa chiunque". Anche Emma Marrone ha postato un autoscatto che la mostra su una tavoletta del bagno. Dopo aver tirato lo sciacquone, Arisa è stata bersagliata da tweet veramente pungenti. C'è chi, ad esempio, ha equiparato i selfie a un duetto con Gigi D’Alessio (ovvero reputando che nella sua toilette ci siano due 'cessi'). Stavolta Arisa l'ha fatta grossa. Voleva scherzare ma ha fatto irritare molte persone, che l'hanno bersagliata con commenti caustici. Forse la prossima volta Arisa farà più attenzione alla tipologia di selfie da pubblicare sul web.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp