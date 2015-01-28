Loading...

Beautiful, Eric Forrester abbandonerà soap solo in 'cassa di legno'

di Redazione

28/01/2015

Beautiful è certamente una delle soap opera più seguite al mondo. Molti attori hanno gettato la spugna, ma non John McCook, che nella telenovela americana interpreta Eric Forrester.

McCook non abbandonerà Beautiful come altri protagonisti di Beautiful. I fan possono stare tranquilli. "Non ho mai pensato di abbandonare la soap. L'unico modo in cui Eric potrà lasciarla sarà in una cassa di legno, vestito in modo elegante", ha confessato l'attore durante un'intervista a Vero Tv.

Parlando dei suoi ex colleghi, John ha detto: "Susan Flannery ogni tanto la vedo. In questo momento, però, lei è in pensione ed è molto felice di esserlo quindi non frequenta il set. Thorsten è fantastico, ha un atteggiamento molto positivo. Sono contento che sia entrato a far parte del nostro gruppo".

Ricordiamo che, qualche mese fa, un altro celebre personaggio di Beautiful è stato in procinto di abbandonare la soap, ossia Katherine Kelly Lang (Brooke Logan). Dopo aver partecipato a "Ballando con le stelle", però, l'attrice è ritornata subito sul set di Beautiful.

