"Notte al museo 3 - Il segreto del faraone", ultimo film interpretato da Robin Williams arriva al cinema

Oggi, 28 gennaio 2015, approda nelle sale italiane "Notte al museo 3 – Il segreto del faraone", terzo episodio della celebre saga che è tanto piaciuta a grandi e piccini.

La pellicola è diretta da Shawn Levy e sempre interpretata da Ben Stiller, nei panni del guardiano notturno Larry Daley. Nel film c'è anche Robin Williams, grandissimo attore suicidatosi recentemente. Stavolta il film è ambientato in Inghilterra, precisamente nel British Museum di Londra. Larry Daley si trasferirà in Inghilterra assieme ai suoi amici per evitare l'affievolimento del prodigioso potere della tavola di Ahkmenrah, che anima le creature del museo.

Daley dovrà ancora una volta, affrontare mille ostacoli assieme a Theodore Roosvelt (Robin Williams) e Jedediah (Owen Wilson). Da sottolineare che, durante la lavorazione del film, si è spento anche Mickey Rooney, che vestiva i panni del guardiano in pensione Gus.