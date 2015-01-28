Mara Venier inviata all'Isola dei Famosi: "Non ce l'ho fatta ad accettare"

Mara Venier, opinionista del reality l'Isola dei Famosi assieme ad Alfonso Signorini, ha parlato del suo rifiuto alla proposta di fare l'inviata in Honduras.

"Mi avevano proposto di fare l’inviata all’Isola, ma dopo averlo fatto in Brasile per 'La Fattoria', non ce l ‘ho proprio fatta ad accettare. Sto molto meglio in studio!". La Venier ha anche fatto una riflessione sulla sua presenza a 'Tu Si Que Vales'": "Prima di 'Tu Si Que Vales' ero convinta che fosse arrivata l’ora di andare in pensione, ed ho rischiato veramente di farlo per colpa di un telefono cellulare. A Maria De Filippi mi ero proposta io, lei mi ha risposto un po' di tempo dopo con un sms che non ho visto, quindi sono partita per New York. Mentre ero là mi è arrivato un altro messaggio di Maria in cui diceva 'Almeno avresti potuto rispondere, bastava anche un no', allora l’ho chiamata e le ho spiegato tutto. Poi ho preso l’aereo e sono tornata".