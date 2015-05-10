Bonus bebè, domanda va inoltrata all'Inps: domani si parte
di Redazione
10/05/2015
Ci siamo. Da domani, 11 maggio, le famiglie italiane potranno presentare la domanda per ottenere il bonus bebè. L'assegno di 80 euro al mese spetta per ogni figlio nato o adottato o in affido preadottivo tra il 1 gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017.
Bisogna precisare che beneficeranno del viatico economico solo le famiglie con Isee inferiore ai 25.000 euro l'anno. L'assegno verrà erogato ogni mese per 36 mesi. Il 'quantum' del bonus aumenta nel caso in cui reddito del nucleo familiare sia inferiore ai 7.000 euro annui. In tal caso l'Inps erogherà 160 euro al mese.
Le domande vanno presentate all'Inps in via telematica entro 90 giorni dalla nascita o adozione del bebè. Nel caso in cui la domanda venga presentata al di là del termine prescritto dalla legge, l'assegno spetta dal giorno in cui è stata presentata la domanda e non dalla nascita o adozione del piccolo. Attenzione, dunque!
Redazione