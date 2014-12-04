Uomini e Donne: Jonas Berami e Andrea Cerioli protagonisti del Trono Classico

Uomini e Donne continua con il Trono Classico. Tutta la puntata ha avuto come protagonisti Jonas Berami e Andrea Cerioli.

I due tronisti di Maria De Filippi stanno per prendere una decisione definitiva. La Redazione di Uomini e Donne, quindi, sta per prendere una decisione in tema di Trono Classico. Da un lato Jonas Berami deve scegliere tra Rama Lila Giustini e Noemi Piarulli e Jessica; dall’altro Andrea Cerioli intento a conoscere Valentina, Sharon e Valeria.

Molti sono rimasti stupiti dal fatto che Noemi, come Sharon, è uscita dallo studio successivamente alla visione dell’esterna dell’antagonista.