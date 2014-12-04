Uomini e Donne: Jonas Berami e Andrea Cerioli protagonisti del Trono Classico
di Redazione
04/12/2014
Uomini e Donne continua con il Trono Classico. Tutta la puntata ha avuto come protagonisti Jonas Berami e Andrea Cerioli.
I due tronisti di Maria De Filippi stanno per prendere una decisione definitiva. La Redazione di Uomini e Donne, quindi, sta per prendere una decisione in tema di Trono Classico. Da un lato Jonas Berami deve scegliere tra Rama Lila Giustini e Noemi Piarulli e Jessica; dall’altro Andrea Cerioli intento a conoscere Valentina, Sharon e Valeria.
Molti sono rimasti stupiti dal fatto che Noemi, come Sharon, è uscita dallo studio successivamente alla visione dell’esterna dell’antagonista.
Articolo Precedente
Borse: Milano perde il 2,5%. Quali Strategie per le opzioni binarie?
Articolo Successivo
Roma: inizia "Più libri più liberi", evento unico in tutta Europa
Redazione