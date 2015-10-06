Home Spettacoli Sylvester Stallone Allena Figlio Apollo in "Creed - Nato per Combattere"

Sylvester Stallone Allena Figlio Apollo in "Creed - Nato per Combattere"

di Redazione 06/10/2015

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Sylvester Stallone, è proprio il caso di dirlo, non getta mai la spugna. L'attore e regista americano ha deciso di interpretare nuovamente il personaggio che, forse, l'ha reso famoso in tutto il mondo: Rocky Balboa Il prossimo 26 novembre, negli Usa, uscirà "Creed - Nato per combattere", avvincente film di cui è stato diffuso il trailer nelle ultime ore. In Italia la pellicola uscirà il 14 gennaio 2016. Nel cast, oltre a Sylvester Stallone, ci sono Michael B. Jordan (che interpreta il figlio di Apollo Creed), Anthony Belle, Tessa Thompson, e Phylicia Rashad. Quest'ultima venne alla ribalta, anni fa, per aver interpretato Claire ne "I Robinson". La trama è alquanto semplice e leggera. Il giovane Adonis è venuto alla luce quando suo padre, il campione di boxe Apollo Creed, era morto. Il pugilato, però, scorre nelle vene del ragazzo, che vuole diventare una 'stella' di tale disciplina sportiva. Adonis deciderà, così, di recarsi a Philadephia per cercare il grande Rocky Balboa e chiedergli di diventare il suo coach. Il figlio di Apollo troverà Rocky. Quest'ultimo sebbene un po' titubante, decide di allenare il figlio del suo caro collega e amico. Con Balboa come allenatore, Adonis diventerà un vero asso del pugilato e sarà a un passo dal titolo di campione dei pesi massimi di boxe. Il problema è che un vero campione non ha solo forza, muscoli e velocità; deve avere anche un grande cuore. Ecco cosa manca al figlio di Apollo. La vicinanza di Rocky, però, sarà provvidenziale. "Creed – Nato per combattere" è stato diretto e scritto da Ryan Coogler. Gli amanti del pugilato e della saga che vede protagonista Rocky Balboa non vedono l'ora di vedere il nuovo film di Coogler. Rocky è anziano e non combatte più ma accetta di allenare il figlio di Apollo Creed, deceduto durante l'incontro contro il russo Ivan Drago.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp