Carlo Giuliani, sindacato Polizia chiede rimozione cippo Genova

di Redazione 17/07/2015

Sono passati quasi 14 anni da quel 20 luglio 2001, quando un ragazzo che manifestava durante il G8 di Genova, Carlo Giuliani, venne ucciso dal carabiniere Mario Placanica. L'episodio è stato e sarà sempre al centro di innumerevoli dibattiti. L'unica cosa certa è che una giovane vita è stata spezzata. Ora il sindacato di Polizia chiede la rimozione del cippo posto in piazza Alimonda, a Genova, in onore di Carlo Giuliani Il Sindacato indipendente di Polizia chiede ai cittadini di firmare la petizione per ottenere la rimozione del monumento posto nella piazza genovese per commemorare Carlo Giuliani, giovane che minacciò un carabiniere con un estintore e venne ucciso. "Il monumento a Carlo Giuliani va rimosso" ha dichiarato il COISP, evidenziando che in una nazione democratica non si può definire eroe chi compie gesti criminali e ne rimane vittima. Voi che ne pensate? Quel cippo va rimosso?

