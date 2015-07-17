Hellas Verona: colpaccio Aquilani? Si attendono conferme
di Redazione
17/07/2015
L'Hellas Verona si accaparra un altro viola. Alberto Aquilani, secondo alcune voci che circolano sul web, sarebbe già un giocatore gialloblù. Ancora, tuttavia, non ci sono conferme ufficialiAquilani, calciatore romano, ha molto talento ed è eclettico. A centrocampo può fare tutto, il centrale, l'interno o il trequartista. Alberto ha un potente tiro e per questo può realizzare gol anche da fuori area; sa, inoltre, battere egregiamente i calci di punizione. Alberto Aquilani potrebbe, dunque, fare la differenza a Verona: ha dimostrato molte volte di avere classe da vendere, sin da quando giocava con la Roma.
