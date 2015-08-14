Home Gossip Christina Aguilera, selfie 'piccante' su Instagram: slip rosa e cappello leopardato

di Redazione 14/08/2015

Fan di Christina Aguilera in visibilio quando hanno visto il loro idolo in topless su Instagram. La cantante di "Genie in a bottle" ha deciso di stupire i suoi ammiratori in modo alquanto 'piccante' La Aguilera ha postato su Instagram un selfie che la ritrae senza reggiseno. La popstar indossa solo un paio di slip rosa, fosforescenti, e un cappello leopardato. Probabilmente la star si è fatto l'autoscatto nel bagno della sua abitazione. "Ho sentito che fosse arrivato il momento di condividere con voi qualcosa di personale. E' solo l'inizio", ha scritto Christina sul noto social. Negli ultimi tempi, la Aguilera ha lavorato molti in tv, partecipando in numerose puntate di Nashville, serie tv musicale, e a The Voice US, dove ha ricoperto ancora una volta il ruolo di giudice, dopo aver fatto parte della giuria dal 2011 al 2013. La tv, però, non ha distolto Christina dalla musica, anzi ha partecipato alla realizzazione della colonna sonora del musical di Broadway Finding Neverland, incassando un nuovo Grammy Award, il sesto nella sua carriera. Ricordiamo che la cantautrice americana ha anche vinto, grazie alla canzone "Say Something", il premio come "miglior performance di un duo o un gruppo": Christa ha duettato con A Great Big World. Nel corso del 2015, Christina Aguilera lancerà il suo nuovo album, ma i fan devono stare accorti poiché le novità saranno veramente molte. Qualche anno fa, la Aguilera apparve fuori forma, decisamente ingrassata. Adesso, però, ha perso gran parte dei chili presi velocemente. Eppure, a chi la criticò perché ingrassata, Christina rispose così: "Sono felice di come sono. Ho un compagno che ama il mio corpo e mi desidera. Io amo il mio corpo. Mio figlio è sano e felice. Questo è tutto quello di cui mi importa". Tali parole fecero supporre a molti che la popstar non avesse nessuna intenzione di perdere peso. Effettivamente, Christina ha continuato a vivere senza preoccuparsi dei chili in più, ma a un certo punto ha iniziato a dimagrire. Ora, come testimoniano le foto su Instagram, ha un fisico perfetto. Secondo le malelingue, la cantautrice americana si sottopose a molti 'ritocchini' per perdere peso, visto che riuscì a dimagrire molto in poco tempo. Sebbene Christina abbia rivelato che è riuscita a perdere 36 kg grazie alla nota dieta delle 1800 calorie al giorno, uno stile alimentare che bandisce tutti i grassi, diversi esperti affermano che la popstar si recò dal chirurgo estetico per iniziare sedute di liposcultura e addominoplastica, interventi per rendere il ventre più piatto e diminuire il giro vita. Sarà vero? Christina smentisce tutto, sottolineando che è dimagrita solo con la dieta. Ritocchini o dieta a parte, l'importante è che Christina ha riconquistato la forma fisica di una volta. I fan, quando la videro 'gonfiata', iniziarono a temere per la sua salute, fisica e mentale. Molti asserirono che la popstar era finita nel tunnel della depressione, e per questo ingrassata notevolmente. Come molte altre star, anche Christina Aguilera è ingrassata e dimagrita più volte, finendo così nel vortice della sindrome dello 'yo-yo'. Speriamo che in futuro non ingrassi nuovamente!

