Condoni edilizi deleteri, Galletti: "Tentati omicidi alla tutela del territorio"

I condoni edilizi sono dannosi per svariate ragioni, tra cui quella ambientale. Lo ha rammentato il ministro dell'Ambiente Gian Luca Galletti durante gli Stati generali contro il dissesto idrogeologico.

"In questo Paese non ci saranno mai più condoni edilizi, perché sono dei tentati omicidi alla tutela del territorio... In un Paese che deve fare i conti con il dissesto idrogeologico e le continue alluvioni è necessario far crescere una vera cultura di Protezione civile", ha aggiunto Galletti.

Pare che il governo Renzi sia pronto a mettere sul piatto ben 7 miliardi per la tutela del territorio. Sarà vero? Non ci resta che attendere.