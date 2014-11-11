Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Condoni edilizi deleteri, Galletti: "Tentati omicidi alla tutela del territorio"

Redazione Avatar

di Redazione

11/11/2014

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

I condoni edilizi sono dannosi per svariate ragioni, tra cui quella ambientale. Lo ha rammentato il ministro dell'Ambiente Gian Luca Galletti durante gli Stati generali contro il dissesto idrogeologico.

"In questo Paese non ci saranno mai più condoni edilizi, perché sono dei tentati omicidi alla tutela del territorio...  In un Paese che deve fare i conti con il dissesto idrogeologico e le continue alluvioni è necessario far crescere una vera cultura di Protezione civile", ha aggiunto Galletti.

Pare che il governo Renzi sia pronto a mettere sul piatto ben 7 miliardi per la tutela del territorio.  Sarà vero? Non ci resta che attendere.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Belen Rodriguez non teme rivalità di Mariana Rodriguez: "Clone mi farebbe comodo"

Articolo Successivo

"Nuovo Cinema Paradiso" estasia pubblico americano: versione restaurata a Los Angeles

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Borse boho chic: la pelle intrecciata continua a conquistare (dopo il boom dell’estate 2025)

Borse boho chic: la pelle intrecciata continua a conquistare (dopo il boom dell’estate 2025)

17/11/2025

Vacanze natalizie al mare in destinazioni da sogno. Ecco dove prenotare!

Vacanze natalizie al mare in destinazioni da sogno. Ecco dove prenotare!

18/08/2025

Quali sono le nazioni europee maggiormente colpite da infiltrazioni mafiose

Quali sono le nazioni europee maggiormente colpite da infiltrazioni mafiose

26/05/2025