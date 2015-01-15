Loading...

Anita Ekberg, funerali quasi deserti: eppure era una grande attrice!

15/01/2015

Ieri, 14 febbraio, si sono svolte a Roma le esequie di Anita Ekberg, attrice celebre per il bagno nella Fontana di Trevi, a Roma, assieme a Marcello Mastroianni.

Ha sorpreso il fatto che ai funerali di Anita Ekberg, celebrati nella chiesa evangelica luterana di via Sicilia, ci fossero così fossero poche persone. Eppure Anita era famosa in tutto il mondo per il suo talento e la sua bellezza. E' proprio vero che col passare del tempo la fama degli attori diminuisce e, alla fine, nessuno li ricorda più, se non dopo morti.

La Ekberg non aveva figli e, ultimamente, era seguita da un tutore legale. "Mi hanno dimenticata, sono sola", affermò qualche tempo fa Anita.

