Troppa povertà nel mondo, Visco esorta a lottare contro indigenza

20/04/2015

C'è troppa povertà nel mondo. Lo sa bene anche io governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco, che ha detto recentemente di essere rammaricato del fatto che anche la povertà dilania molte zone del pianeta.

Visco ha rammentato che in tante nazioni non sussistono beni primari come l'acqua; senza parlare dell'assenza di infrastrutture necessarie a garantire l'erogazione di servizi primari come istruzione e servizi sanitari.

Il numero uno della Banca d'Italia ha esortato tutti gli stati a varare provvedimenti mirati alla lotta dell'indigenza. Speriamo che le sue parole vengano ascoltate. La povertà è una grossa piaga della società.

