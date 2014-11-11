Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Belen Rodriguez non teme rivalità di Mariana Rodriguez: "Clone mi farebbe comodo"

Redazione Avatar

di Redazione

11/11/2014

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

La showgirl argentina Belen Rodriguez ha incassato l’ennesimo Tapiro d’oro da Striscia la notizia.

Stavolta la moglie di Stefano De Martino ha ricevuto l'originale e ironico riconoscimento per una vicenda relativa a Mariana Rodriguez, ragazza venezuelana che ha partecipato a Pechino Express. Molti sostengono che Mariana farà calare il successo di Belen.

Belen non si preoccupa minimamente della concorrenza della sua omonima, anzi dice a Valerio Staffelli: "In realtà sono contenta: lavoro talmente tanto che un clone mi farebbe molto comodo. La D’Urso mi sta facendo un favore. Non se ne rende ancora conto, ma me lo sta facendo".

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

CEO Prada definisce "stupida" Gabanelli, lei: "Sono orgogliosamente stupida"

Articolo Successivo

Condoni edilizi deleteri, Galletti: "Tentati omicidi alla tutela del territorio"

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Irama e Francesco Facchinetti nella bufera: i due si sono detti addio

Irama e Francesco Facchinetti nella bufera: i due si sono detti addio

28/08/2019

Maurizio Costanzo difende Nadia Toffa: "Dovete solo vergognarvi"

Maurizio Costanzo difende Nadia Toffa: "Dovete solo vergognarvi"

23/08/2019

Milye Cyrus parla del divorzio con Liam Hemsworth: "Non sono una bugiarda"

Milye Cyrus parla del divorzio con Liam Hemsworth: "Non sono una bugiarda"

23/08/2019