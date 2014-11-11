Belen Rodriguez non teme rivalità di Mariana Rodriguez: "Clone mi farebbe comodo"

La showgirl argentina Belen Rodriguez ha incassato l’ennesimo Tapiro d’oro da Striscia la notizia.

Stavolta la moglie di Stefano De Martino ha ricevuto l'originale e ironico riconoscimento per una vicenda relativa a Mariana Rodriguez, ragazza venezuelana che ha partecipato a Pechino Express. Molti sostengono che Mariana farà calare il successo di Belen.

Belen non si preoccupa minimamente della concorrenza della sua omonima, anzi dice a Valerio Staffelli: "In realtà sono contenta: lavoro talmente tanto che un clone mi farebbe molto comodo. La D’Urso mi sta facendo un favore. Non se ne rende ancora conto, ma me lo sta facendo".