Belen Rodriguez non teme rivalità di Mariana Rodriguez: "Clone mi farebbe comodo"
di Redazione
11/11/2014
La showgirl argentina Belen Rodriguez ha incassato l’ennesimo Tapiro d’oro da Striscia la notizia.
Stavolta la moglie di Stefano De Martino ha ricevuto l'originale e ironico riconoscimento per una vicenda relativa a Mariana Rodriguez, ragazza venezuelana che ha partecipato a Pechino Express. Molti sostengono che Mariana farà calare il successo di Belen.
Belen non si preoccupa minimamente della concorrenza della sua omonima, anzi dice a Valerio Staffelli: "In realtà sono contenta: lavoro talmente tanto che un clone mi farebbe molto comodo. La D’Urso mi sta facendo un favore. Non se ne rende ancora conto, ma me lo sta facendo".
Articolo Precedente
CEO Prada definisce "stupida" Gabanelli, lei: "Sono orgogliosamente stupida"
Articolo Successivo
Condoni edilizi deleteri, Galletti: "Tentati omicidi alla tutela del territorio"
Redazione