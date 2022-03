Cucciolo in casa, ecco alcuni consigli pratici

L’arrivo di un cucciolo a casa è sempre un momento unico e indimenticabile. Oltre a sconvolgere totalmente la vita di entrambi, cambierà anche il vostro quotidiano.

Sarà parte della vostra famiglia, avrà bisogno anche lui di molte attenzioni e soprattutto dell’affetto che non riceverà più da parte della sua mamma. Quindi sarà necessario prendersene cura a livello affettivo e soprattutto medico.

Il cucciolo avrà bisogno delle vaccinazioni essenziali per prevenire alcune malattie che per il vostro pelosetto potrebbero essere molto pericolose e addirittura letali.

Effettuate i controlli dal medico veterinario così da assicurarvi che l’animale sia in buona salute e che non sia affetto da patologie genetiche.

I primi giorni a casa

I primi giorni saranno caotici e molto frenetici soprattutto se si decide di adottare un cucciolo. Potrebbe sentire la mancanza della mamma e dei fratellini e di conseguenza assumerebbe un comportamento poco socievole e diffidente.

Giustamente si troverà in un ambiente nuovo e sconosciuto: cercate di lasciargli i suoi spazi ma allo stesso tempo di interagire gradualmente lui. Acquistate qualche giochino, in negozi specializzati, e nel giorno del suo arrivo fategli trovare una cuccia morbida, o anche una brandina con un cuscino soffice, poiché lo considererà il suo luogo sicuro oltre che la sua sistemazione per il riposo giornaliero.

Qualche consiglio utile

Durante i primi giorni è necessario e importante, oltre ad una generosa dose di coccole, insegnare al proprio cucciolo a fare i propri bisognini su una traversina impermeabile ed assorbente e abituarlo a lasciarlo da solo. Queste due abitudini sono cruciali perché saranno importanti per il futuro di entrambi.

Non dovrete lasciarlo da solo per poco tempo ma iniziare in modo graduale per non fargli sentire troppo la mancanza della sua mamma. Lasciate sempre una ciotola d’acqua prima di andarvene e qualche croccantino sotto consiglio di un medico veterinario.

Può essere molto utile portare il vostro cucciolo a fare una passeggiata e giocare insieme a lui prima di andare via, così da farlo stancare e da favorire il sonno.

Il discorso cambia se si tratta di un cucciolo di gatto: a differenza dei cani, i mici non hanno bisogno di farsi insegnare dove fare i loro bisogni perché imparano in autonomia ed essendo animali solitari imparano presto a stare soli a casa.

Nei primi mesi di vita, i cuccioli hanno bisogno di mangiare più volte al giorno, preferibilmente durante gli stessi orari, proprio come i bambini. Seguite un’alimentazione bilanciata in base alla razza e al peso dell’animale, sempre dietro consiglio del veterinario.

Nelle prime due settimane, è consigliabile non far uscire il cane per evitare che il suo corpo accusi sbalzi termici: evitate di uscire in caso di alte temperature, pioggia e vento e se proprio non potete evitarlo copritelo con indumenti appositi.

Per quanto riguarda ciò, evitate di frequentare parchi pubblici poiché potrebbe entrare in contatto con parassiti contro i quali il suo organismo non riuscirebbe a difendersi per via della mancanza di alcuni vaccini che si somministrato durante i primi mesi di vita.

Purtroppo i cuccioli assumono il comportamento dei bimbi piccoli: ciò che hanno sotto al naso lo mettono in bocca. Evitate quindi di lasciare oggetti preziosi o pericolosi che potrebbero ingerire.

Inoltre è sconsigliato fare il bagnetto al nostro amico a quattro zampe per evitare di scombussolarlo. Soltanto in seguito si può provvedere alla toelettatura e alla cura del suo pelo grazie ai prodotti di petenergystore.com.

Ultimo, ma non per importanza, consiglio molto utile: amate il vostro cucciolo, non trascuratelo e ricordatevi sempre, e soprattutto ditelo ai vostri figli, che l’animale non è un giocattolo, ma un impegno costante di tutta la famiglia.