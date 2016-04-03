Napoli, festeggia 18 anni per strada: accoltellato
di Redazione
03/04/2016
Aveva deciso di festeggiare i suoi 18 anni per strada. La scelta, però, si è rivelata sbagliata. Un ragazzo napoletano è stato accoltellato davanti ai suoi amiciIl 18enne ha rivelato alla Polizia che, mentre si trovava in Piazza Orticello, a Loreto, gli si sono avvicinati dei ragazzi che gli hanno chiesto una sigaretta. Lui si è rifiutato di dargliela e uno di essi gli ha sferrato una coltellata al braccio destro. I balordi si sono subito dileguati. Sul posto è arrivata immediatamente un'ambulanza che ha trasportato il ragazzo all'ospedale Loreto Mare, dove i medici gli hanno riscontrato ferite al braccio guaribili in 10 giorni. Un compleanno che ricorderà per molto tempo il 18enne napoletano. Alla fine gli è andata bene, perché i balordi avrebbero potuto anche ucciderlo. Continuano, dunque, gli accoltellamenti nel capoluogo campano. Nonostante eventi come la notte della legalità, promossa lo scorso ottobre al Vomero, a Napoli si continua ad accoltellare, specialmente di notte. Pensate che, a Napoli, ci sono stati accoltellamenti anche durante la notte della legalità, un evento promosso proprio per dire 'no' alla malavita e alla camorra e per favorire una 'iniezione' di legalità nel capoluogo campano. Lo scorso 24 ottobre, infatti, sono stati accoltellati, in via Luca Giordano, due ragazzi di 15 e 17 anni. Secondo quanto ha riferito la Polizia, i due minorenni, trasportati all'ospedale Cardarelli, sono stati accoltellati al termine di un alterco scoppiato per futili motivi. I ragazzi accoltellati vennero subito dimessi dal nosocomio partenopeo, cavandosela con qualche ferita giudicata guaribile in 7 giorni. Questo ed altri episodi contrastano con le parole proferite dal sindaco Luigi De Magistris prima della partenza della notte della legalità:
"L'oscurantismo del crimine di contrasta anche portando tanta gente per le strade".Parole vere quelle del primo cittadino di Napoli. Il problema è che non arrivano a molte persone. Bisogna cambiare la mentalità dei più giovani per cambiare Napoli, e non solo.
