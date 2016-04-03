Napoli, festeggia 18 anni per strada: accoltellato

Aveva deciso di festeggiare i suoi 18 anni per strada. La scelta, però, si è rivelata sbagliata. Un ragazzo napoletano è stato accoltellato davanti ai suoi amici

"L'oscurantismo del crimine di contrasta anche portando tanta gente per le strade".

Il 18enne ha rivelato alla Polizia che, mentre si trovava in Piazza Orticello, a Loreto, gli si sono avvicinati dei ragazzi che gli hanno chiesto unaLui si è rifiutato di dargliela e uno di essi gli ha sferrato una coltellata al braccio destro. I balordi si sono subito dileguati. Sul posto è arrivata immediatamente un'ambulanza che ha trasportato il ragazzo all'ospedale Loreto Mare, dove i medici gli hanno riscontratoal braccio guaribili in 10 giorni. Un compleanno che ricorderà per molto tempo il 18enne napoletano. Alla fine gli è andata bene, perché i balordi avrebbero potuto anche ucciderlo. Continuano, dunque, gli accoltellamenti nel capoluogo campano. Nonostante eventi come la notte della legalità, promossa lo scorso ottobre al Vomero, a Napoli si continua ad accoltellare, specialmente di notte. Pensate che, a Napoli, ci sono stati accoltellamenti anche durante la notte della legalità, un evento promosso proprio per dire 'no' alla malavita e allae per favorire una 'iniezione' di legalità nel capoluogo campano. Lo scorso 24 ottobre, infatti, sono stati accoltellati, in via Luca Giordano, due ragazzi di 15 e 17 anni. Secondo quanto ha riferito la Polizia, i due minorenni, trasportati all'ospedale Cardarelli, sono stati accoltellati al termine di un alterco scoppiato per futili motivi. I ragazzi accoltellati vennero subito dimessi dal nosocomio partenopeo, cavandosela con qualche ferita giudicata guaribile in 7 giorni. Questo ed altri episodi contrastano con le parole proferite dal sindacoprima della partenza della notte della legalità:Parole vere quelle del primo cittadino di Napoli. Il problema è che non arrivano a molte persone. Bisogna cambiare ladei più giovani per cambiare Napoli, e non solo.