Home Spettacoli Davide Mengacci torna con "Scene da un matrimonio": primo reality della tv italiana

Davide Mengacci torna con "Scene da un matrimonio": primo reality della tv italiana

di Redazione 25/08/2015

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Grande evento televisivo, stasera, su Rete 4. Davide Mengacci tornerò a condurre "Scene da un matrimonio", uno dei programmi più famosi trasmessi sulle reti Mediaset, che raggiunse l'apice del successo negli anni '90 "Scene da un matrimonio" cambiato veste, però, diventando moderno e alla moda. Mengacci narrerà sempre il giorno più bello di tantissime coppie, entrando nelle loro case e partecipando alle cerimonie. Davide parlerà delle emozioni e delle paure vissute dai nubendi. Il ritorno di "Scene da un matrimonio" è stato possibile grazie a nuovi accordi pubblicitari. Non ci resta che attendere questa sera per osservare la prima delle cinque puntate di "Scene da un matrimonio". Il buon Mengacci, come sempre, narrerà le avventure di quattro nuove coppie e di quattro del passato, rivelando cosa è avvenuto dal giorno del fatidico sì ad oggi. E' una bella soddisfazione per Mengacci tornare a presentare "Scene da matrimonio" dopo anni di assenza dalla tv. Molti lo avevano giudicato "finito". Si sbagliavano. Davide, un vero highlander della tv, è più forte che mai. Durante un'intervista, Mengacci ha affermato che lui è ancora in tv mentre alcuni colleghi no: "Lavoro perché ho una famiglia da mantenere. E mi adeguo al panorama mutato della tv italiana". Soffermandosi sul nuovo "Scene da un matrimonio", Mengacci ha dichiarato: "Del vecchio Scene da un matrimonio rimangono il titolo e io. Per il resto, è tutto completamente nuovo, cambiato, a cominciare dalla durata. Il format originale durava mezz’ora, qui siamo alle due ore. Il programma è completamente diverso, ma ricalca ancora più profondamente quella che era la sua matrice originale di reality. Scene dal matrimonio è stato senza dubbio il primo reality della tv italiana. In questo nuovo format, adeguato ai tempi e ai modi nei quali la tv viene fruita oggi, c’è un rinnovamento totale salvando il concetto originale che ha sempre fatto la fortuna del programma: la dimensione sentimentale del racconto della storia d’amore di due persone che hanno deciso di sposarsi perché si amano".

Condividi Facebook Twitter Whatsapp