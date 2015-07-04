Home Musica Dear Jack: parte momento live, 31 agosto all'Arena di Verona

di Redazione 04/07/2015

Amici è stato per loro un grande trampolino di lancio, come del resto per tutti i concorrenti del noto talent condotto da Maria De Filippi. I Dear Jack, però, non si sono mai montati la testa e, umilmente, hanno fatto conoscere le loro doti. Dopo l'esperienza ad Amici, il Festival di Sanremo e il disco "Domani è un altro film" (seconda parte), a cui ha fatto seguito, una tournée di firmacopie, è giunta l'ora delle performance live. Ieri, 3 luglio, Alessio Bernabei e compagni si sono esibiti all'Auditorium Parco della Musica assieme ad Alex Britti, che è voluto salire sul palco insieme a loro. Nel corso di una recente intervista, i Dear Jack hanno dichiarato: "Dopo Amici siamo cresciuti e anche se ci sentiamo gli stessi, sicuramente siamo un po' diversi. Ogni volta che incontriamo dei colleghi come i Negrita o Francesco De Gregori ci emozioniamo. Cantare in manifestazioni dove ci sono anche loro ci riempie di orgoglio". I Dear Jack sono fieri di vedere che i loro dischi occupano sempre le prime posizioni delle classifiche: "E' stato un grande risultato, i nostri fan ci supportano sempre, è bello sapere che ci sono e che ci vogliono bene. Come hanno dimostrato durante il tour di firmacopie, è stato bello". A breve la boyband laziale si esibirà in numerose città italiane e, ad agosto, all'Arena di Verona, luogo caro ai Dear Jack: "Verona ci porta sempre bene, abbiamo girato i due nostri videoclip. E il 31 agosto abbiamo un appuntamento importante, un grande live". E' uno splendido momento per i Dear Jack, e come se vivessero in un sogno. Una volta guardavano le star in tv, sperando che un giorno o l'altro sarebbero stati anche loro lì. Alla fine ci sono riusciti. Onore al talento e alla caparbietà dei Dear Jack. E in bocca al lupo!

