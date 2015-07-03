Home Musica Chris Martin canta in bar di Nuova Delhi: clienti stupiti e felici

di Redazione 03/07/2015

Beati tutti coloro che, mercoledì scorso, si trovavano in un bar di Nuova Delhi, in India, ed hanno potuto assistere alla performance live estemporanea di Chris Martin, leader dei Coldplay. Martin era entrato nel bar e, a un certo punto, si è fatto dare una chitarra e ha intonato diversi brani famosi del gruppo britannico. Il video è stato subito diffuso sui social. E' stato proprio un bel dono quello che hanno ricevuto tanti fan indiani dei Coldplay! "E' la prima volta che canto in India", ha detto Chris tra una canzone e l'altra. Il leader dei Coldplay ha cantato brani come "Paradise", "Viva la vida" e "Fix You". Gli avventori del bar, ubicato presso Hauz Khas Village, noto quartiere anticonformista e 'spregiudicato' della grossa città indiana, non hanno potuto credere ai loro occhi quando hanno visto Martin con la chitarra in mano. Ma cosa ci faceva il cantante britannico a Nuova Delhi? Beh, Chris era impegnato in una campagna di beneficenza assieme a Freida Pinto, nota attrice indiana che ha anche interpretato "The Millionaire", film di successo. Martin e Pinto erano accompagnati dal musicista indiano Vishal Dadlani, promotore del progetto Global Poverty Project, creato da Hugh Evans, benefattore australiano, per contrastare la povertà estrema entro il 2030. "It wasn't an event. We were at a dinner together, and he just went 'let's go play somewhere'! And, boom!", ha asserito Chris Martin, precisando che non è stato un evento. Durante la sua permanenza in India, Martin ha anche incontrato il premier indiano Narendra Modi, con cui ha parlato di distinzione sociale delle bimbe e di igiene pubblica. I Coldplay rappresentano una delle band più famose al mondo degli ultimi anni. Le loro ballate sono splendide e intense. Peccato che Chris ha fatto intendere, qualche mese fa, che la band probabilmente si scioglierà. Durante un'intervista a Bbc Radio 1, Chris disse: "Stiamo registrando un album intitolato 'A head full of dreams', è il nostro settimo lavoro, e lo intendiamo un po' come l’ultimo libro della saga di Harry Potter, come il completamento di qualcosa. Potrebbe non avere un seguito". Chris Martin ha affermato che il disco che uscirà dopo "Ghost stories" potrebbe essere l’ultimo registrato dai Coldplay. E' un periodo di addii, sia sul piano professionale che personale per Chris, visto che tempo fa si è separato dalla compagna Gwyneth Paltrow. Un anno fa circa la coppia pubblicò il seguente post: "È con i cuori pieni di tristezza che abbiamo deciso di separarci. Ci abbiamo lavorato molto per più di un anno, a volte insieme, altre da separati, per far funzionare le cose. Siamo giunti alla conclusione che nonostante ci amiamo molto, resteremo separati. Siamo e saremo sempre una famiglia e, in molti modi, siamo più vicini ora di quanto non lo siamo mai stati. Prima di tutto siamo genitori di due bambini incredibilmente meravigliosi. Vi chiediamo di rispettare il nostro spazio e la nostra privacy in questo momento difficile. Abbiamo sempre portato avanti la nostra relazione in modo privato, e speriamo di poterlo continuare a fare anche da genitori separati. Con affetto, Gwyneth & Chris". Prima della diffusione della notizia della separazione, Gwyneth e Chris erano reputati una delle coppie più solide del mondo dello spettacolo e della musica. L'apparenza, a quanto pare, inganna. Il leader dei Coldplay e l'attrice hanno avuto insieme due figli, Apple e Moses.

