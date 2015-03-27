Home Attualità Donna picchia insegnante in classe: “Sei l’amante di mio marito”

Donna picchia insegnante in classe: “Sei l’amante di mio marito”

di Redazione 27/03/2015

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Caso incredibile che arriva da Huimanguillo, in Messico, ove Laelia Paredes Flores, una donna 35enne tradita dal marito, è entrata in una scuola della città, ove ha messo letteralmente al tappeto Marcella Villalpando Tovar, un'insegnante di 32 anni, “responsabile” di essere l'amante del marito! Laelia ha infatti proprio fatto irruzione in classe durante l'ora di lezione, avventandosi sull'insegnante, di fronte agli occhi attoniti degli studenti, che con non poche preoccupazioni , hanno documentato il fatto con gli smartphone, condividendo poi il video via social. La moglie gelosa, letteralemente fuori di sé, secondo quanto ha raccontato una studentessa è entrata in classe gridando e immediatamente ha iniziato a colpire ripetutamente la rivale, sferrandole pugni e calci allo stomaco ed al volto. Michela Galli

Condividi Facebook Twitter Whatsapp