Micaela Ramazzotti, cinica manager in "Ho ucciso Napoleone": nuovo film di Giorgia Farina
di Redazione
26/03/2015
Micaela Ramazzotti è un'attrice che ha interpretato molti ruoli, spesso diversi tra loro. Ora veste i panni di una cinica manager, Anita, in "Ho ucciso Napoleone", film diretto da Giorgia Farina.
Nel cast di "Ho ucciso Napoleone", oltre a Micaela Ramazzotti figurano attrici del calibro di Elena Sofia Ricci, Adriano Giannini e Libero De Rienzo.
La nuova pellicola diretta dalla Farina uscirà nei cinema italiani il prossimo 26 marzo. La Ramazzotti ha rivelato recentemente a Vanity Fair di aver avuto disturbi alimentari quando aveva 17 anni: "A 17 anni ho avuto anch'io problemi con il cibo... ma ho fatto pace con il mio corpo".
