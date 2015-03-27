Loading...

Francesco Arca e Irene Capuano sono in dolce attesa

27/03/2015

Scoop rivelato dal giornalista Gabriele Parpiglia nella trasmissione del pre-serale di Italia 1 "Notorius", ma anche anticipata via Instagram: “A #notorius ... racconteremo la lieta novella dell'attore che ha da poco scoperto che diventerà papà per la felicità della sua @irenecapuano”. Un desiderio quello di diventare papà, mai nascosto da Francesco Arca ed anzi da lui rinnovato nella sua ultima ospitata a “L'Arena” di Massimo Giletti, ove aveva sottolineato: “A 36 anni ho raggiunto molte tappe che mi ero prefissato” e aveva aggiunto “ora mi piacerebbe diventare padre.” Un sogno che ora pare proprio essere diventato realtà! Al momento però è da chiarire che i diretti interessati, che pare siano appena rientrati da una vacanza a Zanzibar, non hanno ancora dato l'annuncio ufficiale; per cui, prima di congratularsi con Francesco e Irene, i numerosi fan della coppia devono ancora avere un po' di pazienza! Michela Galli
