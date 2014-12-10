Loading...

Slayer: band death metal dal cuore tenero, gattino acquistato da clochard

di Redazione

10/12/2014

L'abito non fa il monaco. Lo testimoniano storie come questa. La celebra band Slayer, nota per le sue canzoni che inneggiano alla crudeltà e al cinismo hanno salvato un gattino dalla fame e dal freddo.

I membri della band death metal erano appena usciti da un ristorante di Indianapolis, dove avrebbero dovuto esibirsi di lì a poco, notando un gattino in vendita per un dollaro. Il venditore era un clochard. la band non ha avuto remore ed ha acquistato subito il micio.

Insomma, gli Slayer sono dei veri duri dal cuore tenero: si sono commossi davanti a quel gattino che probabilmente sarebbe morto di fame o freddo. La band ha consegnato il dollaro al senzatetto ed ha portato l'animale a un amico amante degli animali.

Gary Holt, uno dei membri degli Slayer, ha subito postato su Instagram molte foto che ritraggono il gattino. "Il piccoletto ora ha una nuova casa, dove è già andato ad abitare", recita una frase corredata a una delle foto. Una bella e commovente storia. Forse anche gli Slayer diventano più buoni sotto Natale.

