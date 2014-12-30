Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Ebola, primo caso in Scozia: contagiata operatrice sanitaria tornata da Sierra Leone

Redazione Avatar

di Redazione

30/12/2014

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Primo caso di Ebola in Scozia, precisamente a Glasgow. Un'operatrice sanitaria è stata contagiata dal terribile virus mentre si trovava in Sierra Leone. Un altro contagio, dunque, in Gran Bretagna, dopo quello dell'infermiere William Pooley, sottoposto a terapie mirate a Londra.

La notizia è stata confermata dal governo scozzese, aggiungendo che la donna è attualmente in quarantena presso l'ospedale Gartnavel di Glasgow. A breve, comunque, la donna verrà trasferita al Royal Free Hospital di Londra, stesso nosocomio come venne curato l'infermiere William Pooley.

Il premier britannico David Cameron ha cercato di allontanare la tensione garantendo l'adozione di ogni misura ad hoc per tutelare la comunità.

Nicola Sturgeon ha affermato che le probabilità di un contagio sono molto basse, evidenziando che solamente una persona, a Glasgow, è entrata in contatto con l'operatrice sanitaria.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Papa Francesco visiterà Pompei a marzo: pranzo a Poggioreale coi detenuti

Articolo Successivo

Gmail bloccato dalle autorità cinesi: Cina boicotta ancora Google

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Crema rivitalizzante viso: scopri i benefici per una pelle radiante

Crema rivitalizzante viso: scopri i benefici per una pelle radiante

26/08/2023

I prodotti da utilizzare per proteggersi da agenti chimici

I prodotti da utilizzare per proteggersi da agenti chimici

22/02/2023

Mantenersi in salute per vivere meglio e più a lungo: i consigli del Dott.Ongaro

Mantenersi in salute per vivere meglio e più a lungo: i consigli del Dott.Ongaro

03/10/2022