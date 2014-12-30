Ebola, primo caso in Scozia: contagiata operatrice sanitaria tornata da Sierra Leone

Primo caso di Ebola in Scozia, precisamente a Glasgow. Un'operatrice sanitaria è stata contagiata dal terribile virus mentre si trovava in Sierra Leone. Un altro contagio, dunque, in Gran Bretagna, dopo quello dell'infermiere William Pooley, sottoposto a terapie mirate a Londra.

La notizia è stata confermata dal governo scozzese, aggiungendo che la donna è attualmente in quarantena presso l'ospedale Gartnavel di Glasgow. A breve, comunque, la donna verrà trasferita al Royal Free Hospital di Londra, stesso nosocomio come venne curato l'infermiere William Pooley.

Il premier britannico David Cameron ha cercato di allontanare la tensione garantendo l'adozione di ogni misura ad hoc per tutelare la comunità.

Nicola Sturgeon ha affermato che le probabilità di un contagio sono molto basse, evidenziando che solamente una persona, a Glasgow, è entrata in contatto con l'operatrice sanitaria.