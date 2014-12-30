Papa Francesco visiterà Pompei a marzo: pranzo a Poggioreale coi detenuti

Papa Francesco si recherà a Napoli il prossimo 21 marzo e sfrutterà l'occasione per visitare anche Pompei. Lo ha rivelato nelle ultime ore l'arcivescovo-prelato e Delegato Pontificio di Pompei, Tommaso Caputo.

Dopo aver visitato Pompei, Papa Francesco si dovrebbe recare in elicottero a Scampia, precisamente in piazza Giovanni Paolo II, dove incontrerà i vertici delle istituzioni locali e i rappresentanti del mondo del lavoro. Il Pontefice, ovviamente, terrà un colloquio coi vescovi campani.

Papa Francesco pranzerà a Poggioreale, insieme a diversi detenuti e, nel pomeriggio, incontrerà in piazza del Plebiscito i ragazzi delle comunità parrocchiali napoletane. La tappa partenopea del Papa si concluderà con una messa alla rotonda Diaz.