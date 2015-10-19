Home Home Elezioni Svizzera: Destra Trionfa, Martullo-Blocher come Marine Le Pen

di Redazione 19/10/2015

Aumenta il numero degli euroscettici e dei contrari all'accoglienza di immigrati anche nella tranquilla e neutrale Svizzera. Le elezioni sono state vinte dalla destra di Udc (Unione Democratica di Centro) L'Udc/Svp, in Svizzera, è al 28%; il partito socialista, invece, al 18,6%. La destra, dunque, ha incassato ben 65 seggi in Parlamento. Tutto ciò dimostra che la destra ultranazionalista e antieuropeista inizia a farsi sentire anche in Svizzera, con buona pace della sinistra. In Svizzera, a quanto pare, cresce l'insoddisfazione nei confronti degli immigrati, che ogni giorno arrivano per trovare un futuro migliore. Le elezioni per il rinnovo delle due Camere del Parlamento elvetico hanno sottolineato che la destra sta avanzando un po' ovunque in Europa. Uno dei punti fondamentali del programma dell'Udc/Svp è proprio l'immigrazione. Udc ha più volte ribadito la necessità di dire addio a Schengen e di rendere più inflessibile la politica di asilo. In Svizzera, a quanto pare, c'è stato un enorme afflusso di profughi negli ultimi mesi. La figlia del fondatore di Udc, Magdalena Martullo-Blocher, è diventata deputata per il cantone dei Grigioni. Molti hanno rapportato la sua ascesa a quella, avvenuta in Francia, di Marine Le Pen, leader di Front National, partito di estrema destra transalpino. La Blocher, che è presidente del gruppo chimico Ems-Chemie, aveva reso noto che, anche in caso di trionfo, avrebbe continuato a risiedere nel Canton Zurigo. In Svizzera, negli ultimi 40 anni, la compagine governativa è stata pressoché di centrodestra. Molti ora temono che l'Udc imponga la sua linea politica che rasenta, su determinati punti, il nazionalismo. Vero è che la Svizzera, dopo queste elezioni, è più a destra: ora la Udc/Svp farà pesare la sua voglia di arginare i continui flussi migratori. Oltre alla Udc/Svp ha ottenuto molti volti anche un altro partito di destra, ovvero quello Liberale Radicale. Il Consiglio Nazionale elvetico, dunque, si è decisamente spostato a destra.

