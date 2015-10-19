Home Gossip Justin Bieber Ricorda Infanzia: Hockey sul Ghiaccio e Felicità

Justin Bieber Ricorda Infanzia: Hockey sul Ghiaccio e Felicità

di Redazione 19/10/2015

Justin Bieber, celebre popstar canadese, quando era un bimbo amava giocare ad hockey sul ghiaccio, proprio come i suoi amici. Nelle ultime ore, il cantante ha voluto ricordare quei momenti postando una foto che lo ritrae mentre gioca ad hockey Insomma, prima di diventare ricco e famoso, Justin era un bambino normale. Lo scatto postato poche ore fa ha già ottenuto oltre 850.000 like, segno che i fan hanno apprezzato vedere il loro idolo quando era piccolo, mentre giocava ad hockey sul ghiaccio. Nella foto Justin appare molto sorridente: gli piaceva proprio tale sport! Bisogna ricordare che oggi Bieber vive in California, ma è nato e cresciuto in Canada, dove l'hockey sul ghiaccio è lo sport nazionale. Justin ha deciso di postare lo scatto dopo aver commentato la violazione della privacy di un fotografo nei suoi confronti. Il cantante aveva scritto sui social: "La prima cosa che ho pensato è stata: ma come hanno potuto? Mi sembra di non poter uscire nudo se ho voglia di farlo. Dovresti sentirti a tuo agio nei tuoi spazi, specialmente quando sei così lontano". Il padre di Bieber, Jeremy, ha commentato con un certo umorismo la foto che ritrae il figlio nudo: "Ma cosa dai da mangiare a quel coso?". Jeremy Bieber si è riferito ovviamente ai 'gioielli di famiglia' del figlio, che è stato immortalato mentre si stava rilassando a Bora Bora. A fotografarlo era stato un paparazzo del New York Daily News ma lo scatto è balzato in un attimo sul web. La pubblicazione della foto ha così fatto arrabbiare l'artista che ha deciso di intentare una causa contro il celebre tabloid. La maggior parte dei fan è dalla parte di Justin e chiede più rispetto della privacy del divo. Il New York Daily News non ha voluto eliminare le immagini dalla Rete, sebbene i legali di Justin Bieber abbiano lanciato un aut aut. E' probabile, dunque, che la vicenda finirà in un'Aula giudiziaria.

