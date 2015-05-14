Loading...

Robbie Williams, moglie molestò cameriere: denunciata

Redazione Avatar

di Redazione

14/05/2015

Chissà cosa penserà, ora, Robbie Williams visto che sua moglie, Ayda Field, che gli ha dato due figli, è stata denunciata dal suo ex collaboratore domestico? Pare che la donna abbia fatto proposte indecenti a Gilles De Bonfhils quando quest'ultimo era al servizio della celebre coppia inglese.

La popstar inglese non ha commentato ancora la vicenda che vede la moglie protagonista ma, conoscendolo, Robbie non tarderà a rilasciare dichiarazioni. Intanto, Williams e la moglie hanno già 'sguinzagliato' i loro avvocati per risolvere la questione in Aula. C'è chi sostiene che Bonfhils si sia voluto vendicare nei confronti della coppia, visto che è stato licenziato. L'uomo ha rivelato che la moglie di Robbie girava letteralmente nuda in casa per calamitare la sua attenzione ed 'estorcere' complimenti sulla sua forma fisica.

