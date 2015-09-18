Home Musica Eros Ramazzotti Incanta Arena di Verona: Inizia "pERfetto Tour"

Eros Ramazzotti Incanta Arena di Verona: Inizia "pERfetto Tour"

di Redazione 18/09/2015

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Eros Ramazzotti è tornato ad esibirsi dal vivo. Nelle ultime ore è iniziato dall'Arena di Verona il "pERfetto Tour". Tanta musica ed emozioni Tutti i fan accorsi all'Arena di Verona hanno potuto assistere a un concerto perfetto. Eros ha intonato sia brani compresi nel suo ultimo disco che successi del passato. In totale, il cantautore romano ha eseguito 27 canzoni. Gli effetti speciali, curati da visual, sono stati meravigliosi ma non hanno mai 'oscurato' la musica, vera protagonista della performance live di Eros. Il "pERfetto Tour" procederà fino al 7 novembre, poi una sosta e un nuovo inizio in primavera. L'Arena di Verona era piena, i biglietti sono stati 'polverizzati' in poco tempo. Eros ha fatto capire come saranno le prossime tappe, praticamente 'pERfette'. Il cantautore non si esibirà solo in Italia ma anche in molte città europee. All'Arena di Verona c'è stato spazio per ballate come "L'ombra del gigante", "Il tempo non sente ragione", "Perfetto", "Stella Gemella", "Alla fine del mondo", "Sbandando", "Se bastasse", "Più che puoi" e "Terra promessa". Verso la fine del concerto Ramazzotti ha intonato brani bellissimi come "Un'altra te" e "I Belong To You", "Un'emozione per sempre", "Cose della vita" e "Musica è". Ultime ballate eseguite all'Arena di Verona, con cui Eros ha salutato i suoi fan, sono state "Fuoco nel fuoco" e "Più bella cosa". Insomma, la prima tappa del nuovo tour di Eros Ramazzotti è stata proprio perfetta. Il segreto è stato non mutare i vecchi successi, intervenendo solo su qualche sonorità, e poi, come sempre, la musica è al centro. Non altro. Del resto, nei concerti di Eros è stato sempre così. L'artista romano, lo ricordiamo, si esibirà anche in Russia dove, dopo Adriano Celentano, è il cantautore italiano più popolare. In Russia non vedono l'ora di vedere Eros esibirsi dal vivo.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp