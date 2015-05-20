Home Gossip Fabrizio Corona, il suo avvocato: "Ha a cuore il benessere di suo figlio"

Fabrizio Corona, il suo avvocato: "Ha a cuore il benessere di suo figlio"

di Redazione 20/05/2015

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Il numero di “Chi” in edicola oggi, mostra le prime immagini dopo mesi di Fabrizio Corona, fotografato mentre è condotto in Tribunale, scortato da alcuni agenti, per assistere ad un procedimento sull'affido del figlio Carlos, che in questo periodo vive temporaneamente con la nonna paterna, dopo che la madre, Nina Moric, è rimasta vittima lo scorso 12 aprile, di un incidente domestico. Corona, dopo aver incontrato la Moric in Tribunale è preoccupato per il futuro di suo figlio e della ex moglie, come ha fatto sapere il suo avvocato, Ludovico Lucibello: “Fabrizio ha a cuore il benessere di suo figlio, ma è anche preoccupato per la sua ex moglie” quindi sottolinea “Ha già fatto capire che, quando sarà un uomo libero, si prenderà cura anche di lei”. Fabrizio Corona dagli scatti appare in buona forma fisica,ma come fa sapere il suo avvocato, è il suo stato mentale che preoccupa che gli vuole bene: “Fabrizio mi è apparso provato, ma fiducioso … vorrebbe tornare a lavorare, alla sua vita”. Corona è stato sottoposto ad una perizia psichiatrica onde avvalorare la richiesta di assegnazione ai domiciliari o l'affidamento in prova ai servizi sociali, richiesto dai suoi legali. Michela Galli

Condividi Facebook Twitter Whatsapp