Francesco Chiofalo tentatore a Temptation Island Vip? Il ritorno di Lenticchio!

di Redazione 22/08/2018

A.A.A. Tentatori cercasi? Dopo Davide Rossi ecco che nella lista viene aggiunto un altro nome: Francesco Chiofalo tentatore di Temptation Island Vip? Donne, preparatevi al ritorno di Lenticchio sul piccolo schermo! Temptation Island Vip coppie Nel corso delle ultime settimane si è più volte discusso delle Temptation Island Vip coppie che prenderanno parte al reality che mette a dura prova i sentimenti. L'attenzione, come potete benissimo immaginare, è rivolta a Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi. La coppia nata nell'ultima fase del trono classico di Uomini e Donne ha avuto un trascorso particolarmente turbolento... Lo stesso ex corteggiatore ha confessato di non essere tanto sicuro nel voler intraprendere il percorso all'interno di Temptation Island Vip. Cast e tentatori Dopo aver svelato il cast la curiosità dei fan è rivolta sui tentatori... Chi sanno i personaggi che provocheranno le coppie mettendo a dura prova il loro rapporto? Gli amanti di pagine come Trash Italiano sono in trepida attesa, provate a immaginare quante belle Gif potrebbero essere realizzate grazie a Valeria Marini, Nilufar, Davide Rossi (Figlio di Vasco Rossi ndr.) e Francesco Chiofalo, alias Lenticchio, qualora venisse confermata la sua presenza nel cast dei tentatori. Francesco Chiofalo, Lenticchio a Temptation Island Vip? Ebbene si, la news del giorno racconta proprio un possibile arrivo di Lenticchio a Temptation Island Vip in qualità di tentatore. L'indiscrezione è stata pubblicata ore fa da Il vicolo delle News, animando così la curiosità delle fan che stanno cercando indizi vari sul pagina ufficiale di Francesco Chiofalo Instagram. Secondo altre indiscrezioni nel cast dei tentatori potremmo trovare anche Jeremias Rodriguez, Manuel Vallicella e Pierpaolo Petrelli... Le varie indiscrezioni al momento non sono state ancora confermate anche se, secondo alcune voci di corridoio, provenienti dagli studios Mediaset, stanno per arrivare altri importanti annunci da parte del quartier generale di Temptation Island Vip.

