Giulia Latini single o fidanzata? Fabio Basile Instagram gli indizi del flirt

di Redazione 22/08/2018

L'estate non è finita quindi possiamo sperare ancora in qualche amore vip? Il mondo del gossip annuncia: Giulia Latini single o fidanzata? L'ex corteggiatrice potrebbe aver intrapreso una nuova relazione, gli indizi del flirt si troverebbero nel profilo Fabio Basile Instagram. Giulia Latini gossip L'ex corteggiatrice nel 2017 è stata più volte protagonista del gossip italiano. Secondo alcuni rumors, potrebbe essere anche la principale causa della fine della storia d'amore tra Luca Onestini e Soleil Sorge, attualmente fidanzati rispettivamente con Ivana Mrazova e Marco Cartasegna. Nel corso della passata stagione estiva, inoltre, si è parlato anche di un possibile flirt tra Giulia Latini e Andrea Melchiorre, anche se poi la storia sembra non essere passata allo step successivo. L'ex corteggiatore di Valentina Dallari aveva parlato di una frequentazione tra due giovani ragazzi, peccato che non sono mai state chiarite le reali cause che hanno portato a un graduale allontanamento. Giulia Latini single o fidanzata nuovamente? Fabio Basile e Giulia Latini insieme? In questi ultimi giorni il mondo del gossip è tornato a parlare di Giulia Latini. L'ex corteggiatrice di Luca Onestini potrebbe aver intrapreso una relazione con Fabio Basile, il joudoka italiano che ha preso parte a Ballando con le Stelle. La conferma del gossip arriverebbe dai social, infatti, sul profilo di Fabio Basile Instagram vi sarebbero diversi like di Giulia Latini e non solo... Secondo quanto riportato anche dal Vicolo delle News, Fabio Basile e Giulia Latini sarebbero stati avvistati insieme, in relax, in Puglia durante qualche giorno di vacanza. Grande Fratello Vip, Fabio Basile nel cast? Come abbiamo annunciato inizialmente sembra essere nata una nuova storia d'amore tra Fabio Basile e Giulia Latini. Entrambi i ragazzi sono tornati single dopo qualche mese, il joudoka era in coppia con l'insegnate di Ballando con le Stelle Anastasia Kuzmina, mentre l'ex corteggiatrice da qualche tempo era fidanzata con un avvocato di nome Andrea. La fantomatica relazione tra Fabio Basile e Giulia Latini però potrebbe subire uno stop, dato che il ragazzo a settembre potrebbe partire e partecipare come concorrente al Grande Fratello Vip.

