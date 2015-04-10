Loading...

Muore a 20 anni, il giorno prima delle sue nozze

10/04/2015

Reese Maison, 20enne scozzese è morto l'altro ieri per una cancro ai testicoli, a neanche 24 ore da quello che sarebbe dovuto essere il giorno della sua vita: il giorno delle sue nozze! Quel male incurabile contro il quale oramai combatteva da 2 anni lo ha portato via, proprio il giorno prima del suo matrimonio, con Kayleigh Ledingham. Il giovane si era recato al Ninewells Hospital di Dundee per un controllo di routine, ha raccontato Kayleigh in un'intervista e: “Ma da allora non è più stato bene. I polmoni erano compromessi ed è peggiorato rapidamente.” ed ha confessato “Avevamo progettato di andare a fare shopping per gli ultimi preparativi per la cerimonia, ma non lo abbiamo fatto". A dispetto della sua malattia, racconta la fidanzata che Reese: “Riusciva sempre a scherzare e ridere fino al giorno prima di morire, quando non poteva più parlare” . La giovane coppia si era conosciuta poco più di 2 anni fa a Montrose, ove Reese lavorava e dopo la drammatica diagnosi, quando Reese è stato costretto a rimanere a casa, Kayleigh è rimasta sempre insieme a lui. Michela Galli
